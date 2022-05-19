85-й день спецоперации России на Украине: главные новости

ВС России за сутки поразили около 350 целей

Сегодня начальник российского Генштаба Владимир Герасимов обсудил ряд вопросов, включая спецоперацию на Украине, с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли. Как сообщило наше Минобороны, разговор состоялся по инициативе американской стороны. В ходе спецоперации по защите республик Донбасса ВС России за сутки поразили около 350 целей, выведены из строя более 60 единиц военной техники ВСУ.

На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как российский танк попал в засаду украинских гранатометчиков. Боевая машина получила несколько попаданий, в какой-то момент даже задымилась. Но броня выдержала, и экипаж, заметив, откуда по нему ведут стрельбу, открыл прицельный огонь.

Это уже окрестности поселка Пески под Донецком – упорные бои здесь идут несколько дней. Ополченцы атакуют вторую линию обороны националистов из 30-миллиметрового орудия. До этого с помощью дрона были определены координаты скрытых позиций украинской бронетехники.

— На моем участке фронта обстановка остается напряженной. Противник своими активными действиями, артиллерией, в основном, отрабатывает нашу территорию, позиции и по мирным жителям.

Под Авдеевкой, подконтрольной украинским боевикам, артиллеристы 100-й бригады ДНР методично разрушают укрепрайон противника. Здесь задействованы самоходные установки "Гвоздика". Так выглядят точные попадания в траншеи националистов.

Редуты ВСУ в Харьковской области штурмовать не пришлось. Подземные укрытия были построены еще 8 лет назад – возводились основательно. Под досками – утеплитель. В бомбоубежище - бетонные стены толщиной около метра и крепкие металлические двери. 10-километровая паутина траншей ведет к огневым позициям на переднем крае.

Вот только украинские военные отсюда ушли, узнав о наступлении российских войск, рассказывают жители соседнего села. О моральном духе бойцов ВСУ говорит это видеообращение. В Северодонецке бойцы 3-го батальона 115-й бригады Вооруженных сил Украины сообщают президенту Владимиру Зеленскому, что отказываются выполнять приказы и складывают оружие.

— У нас нет оружия и огневой поддержки техники с тыла, которая прикрывала бы нас. Ждем подкрепления уже две недели. Нас отправляют на верную смерть. Нет и не было нормального полевого командира, нет техники, не хватает людей.

Похожую историю рассказывают и бойцы территориальной обороны, которых командир бросил под Камышевахой.

— Сказали охранять территорию. Мы окапывались в дожди, в грязи полностью. Ни воды, ничего не приносили, мы из болота пили воду. К нам пришла российская армия, и мы сразу сдались.

Российские военные продолжают наносить удары высокоточными ракетами. За сутки были поражены 7 пунктов управления и 11 складов вооружения и боеприпасов, сообщают в Минобороны.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два пункта управления, а также 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 340 националистов, выведены из строя 62 единицы военной техники", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Украинские военные вновь обстреливают Донецк. Повреждены 11 домов – взрывной волной выбило окна. Пять мирных жителей получили ранения – в основном это раны от стеклянных осколков. Два человека погибли, сообщают власти республики.

В Херсонской области к российским военным обратилась молодая пара. У 4-летнего сына – тяжелое заболевание. Марку – так зовут мальчика – срочно требуется операция, а в городе нет квалифицированного специалиста. Было принято решение отвезти ребенка в Детскую республиканскую клиническую больницу в Симферополе. Операция должна состояться в ближайшие дни.

Егор Киселёв, Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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