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Небензя: угроза продовольственного кризиса возникла не в этом году

21:38
  • четверг
  • 19 мая 2022

Запад политизировал важнейшие вопросы

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН по продовольственной безопасности, что угроза мирового продовольственного кризиса возникла не в этом году.
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"О возможности голода библейского масштаба и идеальном шторме участвующий в нашем заседании исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН объявил еще в 2020 году", - напомнил Небензя (цитата по ТАСС).

По его словам, тогда речь шла о критических угрозах в сфере продовольственной безопасности для 155 миллионов человек в 55 странах.

Как добавил постпред, способствовала продовольственному кризису политизация энергетического сотрудничества. Важным фактором стал "навязываемый всему миру скачкообразный переход к зеленой энергетике".

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Василий Небензя
Василий Небензя
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