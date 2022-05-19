Столичные единороссы наградили руководителей двух десятков городских музеев

Награду "Лучший музей лучшего города" вручили Елене Гладких, врио директора Центрального музея Вооруженных сил

Московское городское региональное отделение "Единой России" наградило руководителей 20 столичных музеев. Церемония прошла в Международный день музеев. Награду "Лучший музей лучшего города" вручили Елене Гладких, врио директора Центрального музея Вооруженных сил.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, региональный координатор партпроекта "Историческая память" Евгений Герасимов отметил: "Рад, что в школах нашего города есть специалисты, которые ведут просветительскую, социальную работу, активно принимают участие в проекте "Историческая память".

Среди акций, которые запустило МГРО ЕР совместно с музеями: международная историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны "Диктант Победы"; выставки с портретами и описанием подвигов Героев России "Память Героев"; тематические экскурсии и мероприятия для социально-незащищенных слоев населения; "Парты Героев".

"Я, как региональный координатор партпроекта "Старшее поколение", могу с уверенностью сказать, что именно благодаря тому, что вы открыты для сотрудничества, проведения мастер-классов, экскурсий, у граждан "серебряного возраста" появляется дополнительная возможность вести активную жизнь", - приводятся в сообщении пресс-службы МГРО ЕР слова председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко.

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