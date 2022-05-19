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Столичные единороссы наградили руководителей двух десятков городских музеев

21:54
  • четверг
  • 19 мая 2022

Награду "Лучший музей лучшего города" вручили Елене Гладких, врио директора Центрального музея Вооруженных сил

Московское городское региональное отделение "Единой России" наградило руководителей 20 столичных музеев. Церемония прошла в Международный день музеев. Награду "Лучший музей лучшего города" вручили Елене Гладких, врио директора Центрального музея Вооруженных сил.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, региональный координатор партпроекта "Историческая память" Евгений Герасимов отметил: "Рад, что в школах нашего города есть специалисты, которые ведут просветительскую, социальную работу, активно принимают участие в проекте "Историческая память".

Среди акций, которые запустило МГРО ЕР совместно с музеями: международная историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны "Диктант Победы"; выставки с портретами и описанием подвигов Героев России "Память Героев"; тематические экскурсии и мероприятия для социально-незащищенных слоев населения; "Парты Героев".

"Я, как региональный координатор партпроекта "Старшее поколение", могу с уверенностью сказать, что именно благодаря тому, что вы открыты для сотрудничества, проведения мастер-классов, экскурсий, у граждан "серебряного возраста" появляется дополнительная возможность вести активную жизнь", - приводятся в сообщении пресс-службы МГРО ЕР слова председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко.

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