США выделили Украине новую партию военной помощи

И на подходе - еще 40 миллиардов долларов

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о выделении Украине новой партии военной помощи.

"Украине будет предоставлена дополнительная артиллерия, радары и другое оборудование", - говорится в сообщении Белого дома.

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, сумма поставок - 100 миллионов долларов. Этим на данный момент исчерпывается санкционированный Конгрессом США лимит средств на оказание Украине содействия.

Правда, ранее в четверг американскими властями был одобрен рекордный пакет помощи Киеву на 40 миллиардов долларов (сюда входит как военная, так и экономическая поддержка). Вскоре документ должен подписать Байден.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву оружие.

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