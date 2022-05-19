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Минобороны: Киев готовит провокацию в Сумской области

22:04
  • четверг
  • 19 мая 2022

Националистами оборудованы огневые позиции в дошкольных и образовательных учреждениях

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг вечером, что украинские боевики планируют обстрелять приграничную территорию России из районов частных домовладений для вызова ответного огня по жилым домам.

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Также стало известно, что Киев готовит провокацию в Сумской области, чтобы затем обвинить ВС России в неизбирательных ударах по мирным жителям.

Кроме того, националистами оборудованы огневые позиции в дошкольных и образовательных учреждениях в Краматорске, Славянске и Дружовке. Вместе с тем сообщается, что ВСУ разместили огневые позиции на крышах многоэтажек в Бахмуте в ДНР.

Как добавили в российском Минобороны, ВОЗ не дала адекватной оценки использованию националистами медицинских учреждений в качестве опорных пунктов и огневых точек.

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