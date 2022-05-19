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В России возбудили дело о нападении на посла в Польше

22:16
  • четверг
  • 19 мая 2022

Инцидент произошел 9 мая

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения в Польше на российского посла Сергея Андреева, сообщило ведомство в Telegram.

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Уточняется, что дело заведено по статье о нападении на лицо, пользующееся международной защитой, в целях осложнить международные отношения.

9 мая Андреева облили красной краской на кладбище советских воинов в Варшаве. С него также сорвали георгиевскую ленточку и очки. По версии следствия, к произошедшему причастна гражданка Украины Ирина Земляна.

МИД России выразил Варшаве решительный протест и потребовал обеспечить безопасность российским дипломатам.

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