В России возбудили дело о нападении на посла в Польше

Инцидент произошел 9 мая
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения в Польше на российского посла Сергея Андреева, сообщило ведомство в Telegram.
Уточняется, что дело заведено по статье о нападении на лицо, пользующееся международной защитой, в целях осложнить международные отношения.
9 мая Андреева облили красной краской на кладбище советских воинов в Варшаве. С него также сорвали георгиевскую ленточку и очки. По версии следствия, к произошедшему причастна гражданка Украины Ирина Земляна.
МИД России выразил Варшаве решительный протест и потребовал обеспечить безопасность российским дипломатам.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"