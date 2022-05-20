Сдал всех: Джордж Буш рассказал пранкерам о биолабораториях на Украине

Экс-президент США думал, что общается с Владимиром Зеленским

Президентом был, лётчиком был, в чем сила, кажется, понял. Джордж Буш-младший прогремел на весь интернет. Нынешний президент США уже не всегда понимает, где находится и с кем разговаривает. Джордж Буш, который младше действующего президента на 4 года, продемонстрировал чудеса сообразительности. Он вышел на связь с президентом Украины. Слов не хватало и показал, как служил летчиком.

Беседа шла о важнейших политических вопросах. И мнение такого опытного политика до сих пор имеет вес. Буш отвечает, почему русским обещали не расширять НАТО на восток, а альянс расползается по европейской карте:

"Госсекретарь Бэйкер обещал не расширять НАТО на восток. Но это было много лет назад. А значит, и США надо подстраиваться под время. Не имеет значения, что обещали Горбачеву в прошлом".

Надёжный партнёр: как сказал, так и сделал. О заметных в прошлом политических фигурах также высказался предельно откровенно. Михаил Саакашвили многим представляется бесноватым персонажем. Но ведь был президентом Грузии.

"Саакашвили в душе буйный парень. Я согласен, у нас были проблемы с ним в Грузии. Вам нужно было спросить меня, должен ли он быть частью вашего правительства, я бы дал вам совет", - сказал Буш.

Не удивимся, если Саакашвили вернётся в украинскую политику. Если выйдет из грузинской тюрьмы. Непосредственно о самой Украине. Куда Соединённые Штаты при помощи Европы несут мир, свободу и демократию. По поводу биолабораторий. Вопрос неловкий. Но ответ конкретный.

"Да, помню программу Пентагона по финансированию биолабораторий на Украине. Хорошо, что вы их эвакуировали, вы умный парень", - отметил Буш.

Сдал всех. Конечно, Буш-младший разговаривал не с Зеленским. Российские пранкеры, известные как Вован и Лексус, не раз выходили на связь с мировыми лидерами, вызывая их на откровения. И тут не сдержались. Процитировали Данилу Багрова - знаменитую фразу из культового фильма "Брат-2". Вот скажи мне, американец, в чем сила?

Неужели и Буш стал исповедовать наши ценности, выйдя в отставку? Едва ли! Но когда слушаешь американского президента при исполнении обязанностей, помни: в действительности всё не так, как на самом деле.

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