"Отменить Россию нельзя": что ждет Запад в случае "развода" с Москвой

Западные страны не могут так просто отказаться от российских энергоресурсов

Политика западных стран не меняется, но как реагируют избиратели на антироссийский курс своих правительств? Что в ближайшей перспективе прогнозируют для Европы специалисты? Какие потери могут сильнее всего ударить по интересам жителей западных стран? И как скоро политикам придётся поменять свою риторику?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с главой Фонда развития гражданского общества Константином Костиным.

"Как бы им не хотелось, отменить Россию нельзя. Да, мы можем развестись. Но развод в современном мире – это длительный процесс. Как можно отказаться от российских энергоресурсов в течение год-двух-пяти? Даже если прорабатывать другую логистику – это дорого и долго", - отметил он.

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