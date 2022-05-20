Минобороны представило новых героев спецоперации

Военные совершают подвиги

В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали в пятницу в Минобороны.

Батальонно-тактическая группа под командованием капитана Александра Михальского нанесла ракетный удар по тщательно замаскированным позициям украинских националистов. В результате были уничтожены командный пункт, 4 реактивные системы залпового огня и до 15 боевиков, а наши войска смогли развить стремительное наступление.

Подполковник Павлик Мартиросян под массированным огнём националистов в районе расположения нашей батальонно-тактической группы оперативно починил сломанную антенну командно-штабной машины, чем обеспечил бесперебойную связь командования с войсками. А после, рискуя собственной жизнью, спас троих раненых сослуживцев из подбитого украинскими радикалами БТР.

Рота под командованием майора Петра Аленина в ходе патрулирования задержала группу националистов, которые, маскируясь под гражданских, вели скрытую разведку местности, отслеживая расположение российских войск и маршруты их перемещения. За время спецоперации рота майора Аленина уничтожила до 70 националистов и захватила значительное количество оружия и боеприпасов противника.

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