ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны представило новых героев спецоперации

09:04
  • пятница
  • 20 мая 2022

Военные совершают подвиги

В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали в пятницу в Минобороны. 
85-й день спецоперации России на Украине: главные новости

Батальонно-тактическая группа под командованием капитана Александра Михальского нанесла ракетный удар по тщательно замаскированным позициям украинских националистов. В результате были уничтожены командный пункт, 4 реактивные системы залпового огня и до 15 боевиков, а наши войска смогли развить стремительное наступление.

Подполковник Павлик Мартиросян под массированным огнём националистов в районе расположения нашей батальонно-тактической группы оперативно починил сломанную антенну командно-штабной машины, чем обеспечил бесперебойную связь командования с войсками. А после, рискуя собственной жизнью, спас троих раненых сослуживцев из подбитого украинскими радикалами БТР.

Рота под командованием майора Петра Аленина в ходе патрулирования задержала группу националистов, которые, маскируясь под гражданских, вели скрытую разведку местности, отслеживая расположение российских войск и маршруты их перемещения. За время спецоперации рота майора Аленина уничтожила до 70 националистов и захватила значительное количество оружия и боеприпасов противника.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военные
Военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.