Минобороны обнародовало архивы об освобождении Запорожья в годы ВОВ

Документы касаются битвы за Днепр

На сайте Минобороны России начал работать новый раздел, посвященный освобождению Украины от фашизма в годы Великой Отечественной войны: в частности, битве за Днепр, одним из ключевых этапов которой стала Запорожская наступательная операция.

За четыре дня был ликвидирован плацдарм нацистов, располагавшийся на берегу, освобожден город Запорожье и спасена от разрушения ДнепроГЭС.

На сайте ведомства опубликованы уникальные архивные документы - журналы боевых действий, оперативные карты и наградные материалы погибших красноармейцев. Большинство из них похоронены на Капустянском кладбище Шевченковского района.

Согласно учетной карточке воинского захоронения, там находятся 28 братских могил. В нашем оборонном ведомстве отметили, что в последнее время память о советских воинах, освобождавших Украину, сознательно уничтожалась. Публикация таких материалов призвана противостоять фальсификации истории.

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