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Минобороны обнародовало архивы об освобождении Запорожья в годы ВОВ

09:15
  • пятница
  • 20 мая 2022

Документы касаются битвы за Днепр

На сайте Минобороны России начал работать новый раздел, посвященный освобождению Украины от фашизма в годы Великой Отечественной войны: в частности, битве за Днепр, одним из ключевых этапов которой стала Запорожская наступательная операция.
Минобороны рассекретило документы об освобождении Литвы от фашистов

За четыре дня был ликвидирован плацдарм нацистов, располагавшийся на берегу, освобожден город Запорожье и спасена от разрушения ДнепроГЭС.

На сайте ведомства опубликованы уникальные архивные документы - журналы боевых действий, оперативные карты и наградные материалы погибших красноармейцев. Большинство из них похоронены на Капустянском кладбище Шевченковского района.

Согласно учетной карточке воинского захоронения, там находятся 28 братских могил. В нашем оборонном ведомстве отметили, что в последнее время память о советских воинах, освобождавших Украину, сознательно уничтожалась. Публикация таких материалов призвана противостоять фальсификации истории.

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