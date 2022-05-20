ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В интернете появились списки погибших и плененных ВСУ на южном направлении

08:40
  • пятница
  • 20 мая 2022

В них содержатся более 2 тысяч имен и фамилий

Российские силовики получили списки украинских военных, погибших, пропавших без вести и попавших в российский плен на южном направлении в ходе спецоперации России по защите республик Донбасса.
Подразделение ВСУ заявило Зеленскому об отказе воевать

Списки, содержащие более 2 тысяч имен и фамилий, были предоставлены в распоряжение РИА Новости и опубликованы в Telegram-канале агентства.

Как отметил источник в силовых ведомствах, благодаря помощи украинских патриотов из ВСУ в руки российских силовиков были переданы списки украинских бойцов, погибших, пропавших без вести и пленных на одном лишь небольшом участке фронта на Южном направлении, в том числе и на острове Змеиный.

Большинство перечисленных в указанных списках составляют рядовые и младший командный состав ВСУ.

Российское военное командование не комментировало подлинность опубликованных списков. Комментарии от украинских властей по этому поводу также не поступали.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что командование украинских войск скрывает реальные потери. По данным Журавко, они уже достигают 50 тысяч человек. Однако "люди банально месяц не могут получить похоронку, а командование лжет, что их родной жив — для сокрытия реальных потерь".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военные ВСУ
Военные ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.