В интернете появились списки погибших и плененных ВСУ на южном направлении

В них содержатся более 2 тысяч имен и фамилий

Российские силовики получили списки украинских военных, погибших, пропавших без вести и попавших в российский плен на южном направлении в ходе спецоперации России по защите республик Донбасса.

Списки, содержащие более 2 тысяч имен и фамилий, были предоставлены в распоряжение РИА Новости и опубликованы в Telegram-канале агентства.

Как отметил источник в силовых ведомствах, благодаря помощи украинских патриотов из ВСУ в руки российских силовиков были переданы списки украинских бойцов, погибших, пропавших без вести и пленных на одном лишь небольшом участке фронта на Южном направлении, в том числе и на острове Змеиный.

Большинство перечисленных в указанных списках составляют рядовые и младший командный состав ВСУ.

Российское военное командование не комментировало подлинность опубликованных списков. Комментарии от украинских властей по этому поводу также не поступали.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что командование украинских войск скрывает реальные потери. По данным Журавко, они уже достигают 50 тысяч человек. Однако "люди банально месяц не могут получить похоронку, а командование лжет, что их родной жив — для сокрытия реальных потерь".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"