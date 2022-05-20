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Bloomberg: G7 может создать картель для контроля цен на российскую нефть

08:21
  • пятница
  • 20 мая 2022

Согласовать формат ограничений пока не удалось

Странам "Большой семерки" необходимо создать картель для контроля цен на нефть из России. Такое мнение в пятницу, 20 мая, высказала министр финансов США Джанет Йеллен по итогам первого из двух дней встречи представителей G7 в Германии.
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Йеллен признала, что пока министры финансов и главы Центробанков стран G7 не согласовали параметры ограничения импорта российской нефти и "ничего пока не вырисовывается в качестве очевидной стратегии".

В ходе встречи мало обсуждались варианты сокращения доходов России от экспорта нефти в Европу, хотя эта идея и вызывает большой интерес, заявила американский министр. По ее словам, можно было бы ввести ценовой потолок на закупку российской нефти. Установить предельную цену мог бы картель покупателей.

Однако "для этого нужен крупный картель, возможно, одного ЕС будет недостаточно", цитирует Йеллен The Wall Street Journal.

Евросоюз тоже пока не может продвинуться в согласовании нового пакета антироссийских санкций, в который, как предполагается, должно войти поэтапное эмбарго на российскую нефть. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел Евросоюза не смогли прийти к компромиссу по этому вопросу. До этого договориться о параметрах эмбарго не сумели постпреды стран ЕС.

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