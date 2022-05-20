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Глава ЕК объяснила, от чего зависят сроки вступления Украины в ЕС

09:20
  • пятница
  • 20 мая 2022

Киеву придется провести весь требуемый спектр реформ

Потребуется некоторое время, прежде чем Украина сможет получить статус кандидата на включение в Евросоюз. Об этом в пятницу, 20 мая, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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По словам политика, сроки вступления Украины в состав Европейского союза будут зависеть в том числе от того, как быстро страна сможет восстановиться после спецоперации России и провести необходимые реформы.

Фон дер Ляйен отметила, что сроки зависят и от того, как ведут себя присоединяющиеся страны — в частности, важно, "как избавится от олигархов, как проведет необходимые экономические преобразования" сама Украина.

С учетом этого глава ЕК выступила за увязывание предоставляемой официальному Киеву помощи с проведением реформ на Украине, сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз превратился в агрессивного игрока, на этом фоне "безобидность" желания Украины вступить в ЕС вызывает серьезные сомнения. Глава МИД отметил, что в контактах с Россией Украина заявляет о готовности обрести внеблоковый и нейтральный статус, несмотря на публичные заявления украинского руководства.

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