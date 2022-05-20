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Белый дом пообещал быстро выделить Украине около 40 млрд долларов

09:01
  • пятница
  • 20 мая 2022

Президент США намерен подписать законопроект

Президент США Джо Байден собирается в ходе поездки в Азию подписать законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около 40 млрд долларов. Об этом в четверг, 19 мая, рассказал помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
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По словам представителя Белого дома, подписание документа ожидается в ближайшее время и "пробелов" в оказании помощи украинским властям не предвидится.

Салливан также поблагодарил Конгресс за быстрое рассмотрение законопроекта, позволяющего обеспечить выделение Киеву нового пакета помощи, сообщает ТАСС.

Ранее американский сенатор-республиканец Рэнд Пол (штат Кентукки) заблокировал голосование в ускоренном формате по выделению 40 млрд долларов помощи Украине. Он заявил, что нельзя "спасти Украину, обрекая на гибель экономику США".

Сенатор напомнил, что с начала 2021 года общая помощь США Украине превысила бюджет Госдепартамента, и потребовал скорректировать положения рассматриваемого законопроекта.

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