Украина утратила контроль над регионом

Спецоперация России на Украине сорвала планы НАТО по строительству военных баз на Азовском море. Действия Москвы гарантировали защиту государственных границ от западной военной инфраструктуры, считают в Госдуме.

"С освобождением Херсонской и части Запорожский области, а также ранее находившейся в оккупации южной части ДНР Украина фактически потеряла выход к Азовскому морю. Проведение спецоперации положило конец стремлению и планам НАТО во главе с США проникнуть и закрепиться в Азовском регионе", — заявил агентству РИА Новости депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

Депутат отметил, что киевский режим давно вынашивал планы захода в Азовское море кораблей НАТО, создания в портовых городах военных баз альянса. Однако спецоперация гарантировала безопасность границ России от присутствия под боком незваных гостей. А военная портовая инфраструктура, которую при финансировании Вашингтона украинские власти начали строить на побережье Азовского моря, теперь станет трофеем российской армии и союзников.

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