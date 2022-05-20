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Россия сорвала планы НАТО по строительству баз на Азовском море

08:19
  • пятница
  • 20 мая 2022

Украина утратила контроль над регионом

Спецоперация России на Украине сорвала планы НАТО по строительству военных баз на Азовском море.  Действия Москвы гарантировали защиту государственных границ от западной военной инфраструктуры, считают в Госдуме.

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"С освобождением Херсонской и части Запорожский области, а также ранее находившейся в оккупации южной части ДНР Украина фактически потеряла выход к Азовскому морю. Проведение спецоперации положило конец стремлению и планам НАТО во главе с США проникнуть и закрепиться в Азовском регионе", — заявил агентству РИА Новости депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

Депутат отметил, что киевский режим давно вынашивал планы захода в Азовское море кораблей НАТО, создания в портовых городах военных баз альянса. Однако спецоперация гарантировала безопасность границ России от присутствия под боком незваных гостей. А военная портовая инфраструктура, которую при финансировании Вашингтона украинские власти начали строить на побережье Азовского моря, теперь станет трофеем российской армии и союзников.

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