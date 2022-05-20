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Макрона призвали объяснить поставки оружия украинским неонацистам

08:46
  • пятница
  • 20 мая 2022

Это возмутило французских военных

Эммануэль Макрон должен объяснить, как попадает французское оружие в руки неонацистов из полка "Азов" (запрещен в России). К президенту Франции обратился бывший военный Адриен Боке, недавно вернувшийся с Украины, где он был с гуманитарной миссией.

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"Я хочу задать очень простой вопрос и обращаюсь к французскому правительству. Как вы можете объяснить и чем оправдать то, что украинское военное формирование, бойцы которого носят знаки отличия СС и Третьего рейха, вооружены оружием, поставляемым Францией и Европой на Украину?" — заявил Боке в эфире Sud Radio.

По словам французского волонтера, большинство военных в стране возмущены поставками западного оружия неонацистам. Боке уверен: пользуясь западным оружием, неонацисты из "Азова" легитимизируют свое положение в официальных украинских структурах. И Макрон не ездит на Украину, так как прекрасно осознает опасность ситуации.

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