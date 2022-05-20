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Крым национализирует имущество украинских олигархов

09:38
  • пятница
  • 20 мая 2022

Госсовет Крыма намерен принять соответствующий закон

Закон, который позволит национализировать имущество украинских олигархов на территории Республики Крым, будет принят без сомнений. Такое мнение в пятницу, 20 мая, выразил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.
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Спикер республиканского парламента заявил, что в Крыму "глобально не отказались" от идеи национализации имущества украинских олигархов — у местного населения вызывает вопросы, "почему эти бандиты здесь зарабатывают и за наши деньги убивают наших ребят".

Константинов подчеркнул необходимость "восстановить моральную справедливость" и заявил о работе в этом направлении.

Уже получено предварительное согласие на принятие регионального закона о национализации имущества украинских олигархов, в этом направлении Госсовет и будет двигаться, рассказал его спикер в интервью ТАСС.

В апреле украинский премьер-министр заявил, что власти Украины приняли решение национализировать всю собственность Российской Федерации, находящуюся на территории и под юрисдикцией Украины. Он назвал безусловным, что Украина национализирует все российское имущество, чтобы компенсировать часть убытков, которые наносит спецоперация России по защите республик Донбасса.

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