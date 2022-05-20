Сенатор США предложил укреплять границы за счет россиян

Финансировать эту работу предлагается за счет конфискованных российских активов

Активы, замороженные и изъятые у российских физических и юридических лиц в рамках санкций, нужно направить на укрепление южной границы США. Такую инициативу выдвинул американский сенатор Билл Кэссиди.

Согласно законодательной инициативе политика, "на каждый доллар, направленный Украине на помощь в самообороне", предлагается выделить равную сумму на финансирование пограничной безопасности Соединенных Штатов. В течение 2022 и 2023 финансовых годов министр внутренней безопасности, по мнению Кэссиди, должен потратить на усилия по укреплению безопасности вдоль южной сухопутной границы США столько же, сколько выделят Пентагону на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI).

Для финансирования этого законопроекта сенатор предложил использовать средства, полученные от конфискации российских активов. По мнению Кэссиди, обеспечение национальной безопасности должно оставаться в приоритете, а предлагаемая им мера помогла бы "одновременно обеспечивать безопасность границы и предпринимать шаги, чтобы остановить Путина", сообщает RT.

Ранее в США звучали предложения использовать замороженные в рамках санкций российские активы для восстановления Украины. В Кремле заявили, что это ничто иное, как простая экспроприация частной собственности и попытка "псевдо-узаконить" эту экспроприацию. У Москвы это вызывает глубочайшее непонимание и неприятие.

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