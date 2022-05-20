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Европа подсчитала рекордные доходы России от экспорта газа

09:37
  • пятница
  • 20 мая 2022

Прошлогодние показатели превышены вдвое

Доходы России от продажи газа в европейские страны в этом году достигнут рекордного показателя в 100 миллиардов долларов. Это почти вдвое больше, чем в 2021-м, подсчитали аналитики банка Citi.

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Как отмечает газета Les Echos, анализ экспертов не учитывает финансовые поступления от продажи нефти, угля и других полезных ископаемых. Тем не менее, несмотря на санкции, громкие заявления и обещания ввести эмбарго, 27 стран Евросоюза ежедневно отправляют "Газпрому" 200 миллионов долларов.

США, ЕС, Великобритания и некоторые другие государства ввели масштабные санкции против России после начала спецоперации на Украине. Москва в качестве одной из контрмер заявила о новом порядке оплаты поставок российского газа – недружественные страны должны платить в рублях.

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