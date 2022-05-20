Минобороны показало работу российских Ми-28 в ходе спецоперации

Вертолеты уничтожают военную технику противника

Киевские силовики на фоне поражений усиливают обстрелы Донбасса. Ночью по жилому району в Дебальцеве выпустили ракету комплекса "Точка-У". Системы ПВО Луганской республики успешно отразили атаку. Из миномётов ВСУ обстреляли Первомайск. Под огнём и ДНР. В результате очередной атаки погиб мирный житель. Бойцы народных республик и российские подразделения вытесняют противника с позиций. Поддержку им оказывает наша ударная авиация.

От разведки поступили координаты базирования националистов и размещения складов боеприпасов. Для уничтожения противника в небо поднимаются два "Ночных охотника" - ударные вертолёты Ми-28. Маневрируя между рельефом местности на предельно малой высоте, лётчик подбирается к цели максимально близко и наносит внезапный и сокрушительный удар.

Цель поражена. Резкий манёвр, чтобы уйти от противовоздушной обороны, и "охотники" заходят на выполнение второй задачи. Управляемыми ракетами с автоматическим наведением уничтожают колонну военной техники противника.

"Совместно с системой управления оружием позволяет применять различные виды вооружения в автоматическом режиме, при котором прицельные данные и сам процесс прицеливания осуществляется в автоматическом режиме, без участия лётчика. Это повышает точность применения вооружения и минимизирует расход боеприпасов", - рассказал командир звена вертолетов Ми-28.

На базе техники проверяют состояние машины, идёт дозаправка топливом и перезарядка вооружения. Чтобы отдохнуть и получить новую задачу, у лётчиков есть не больше часа. Экипажи работают посменно. Пока одни наносят точные удары по укреплениям ВСУ, другие сопровождают движение военной колонны на земле.

Вертолёты сопровождения кружат над колонной на предельно малой высоте. Скорость полёта не превышает 150 километров в час. Это позволяет заметить врага. В случае необходимости, экипаж самостоятельно расчищает путь. Но чаще за них это успевают сделать системы залпового огня "Град". Выявленные цели моментально подавляются огнем из 122-миллиметровых реактивных снарядов.

Вид укрепления для них неважен. Это могут быть артиллерийские и минометные батареи, командные пункты или фортификационные сооружения. Огненный "Град" проносится по целям на расстоянии до 20 километров. Несмотря на масштабность атаки, попадание снарядов предельно точное. При этом подумать на несколько шагов вперед и буквально предвидеть действия врага - привычное дело. Противник только перемещается на новое место дислоцирования, а его уже встречают "Градом".

Лётная группа продолжает разведывать и расчищает путь для безопасного прохода колонны гуманитарной помощи. За всё время спецоперации по защите Донбасса, подсчитали в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию, Россия доставила более 21 тысячи тонн продуктов, вещей и медикаментов.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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