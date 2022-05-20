США продолжают накачивать Украину оружием

Сенат одобрил новый пакет военной помощи Киеву

Германия на 10 миллионов евро увеличит свои членские взносы в Совет Европы, чтобы компенсировать потери, связанные с выходом России из организации. Расплачиваться за ошибки своих властей снова придётся и американским налогоплательщикам. Сенат одобрил новый пакет военной помощи Украине - на 40 миллиардов долларов. Запад всё больше загоняет себя и другие страны в ловушку, пытаясь изолировать Москву, заявил постпред нашей страны в ООН Василий Небензя.

Несмотря на отсутствие видимой эффективности, Вашингтон продолжает накачивать Украину оружием. Переносные зенитно-ракетные комплексы. Средства связи. Артиллерия, сотни единиц которой уже переданы Киеву. И это только начало, учитывая очередной пакет военной помощи, уже проанонсированный Байденом.

"Я объявляю об ещё одном пакете военной помощи, который предоставит Украине дополнительную артиллерию, радары и другую технику, уже эффективно используемую ею на поле боя. Данные вооружения будут направлены непосредственно на передний край. Это отразит решительную поддержку, которую Вашингтон на данном этапе оказывает Киеву", - заявил Байден.

Эти поставки пойдут уже в рамках тех 40 миллиардов долларов помощи, которые Сенат США со второй попытки все-таки согласился выделить Украине. Против такого шага проголосовали лишь 11 республиканцев, обоснованно заявивших о том, что эти средства будут разворованы. Однако убедить большинство не получилось. Так что в Киеве уже могут открывать шампанское, учитывая и то, что данный транш на войну с Россией будет далеко не последним.

"Кулуарно лидеры обеих партий пришли к согласию, что да, мы воюем с Россией, и что мы будем вести эту войну "до победы", хотя никто не может чётко объяснить, как должна выглядеть эта победа. Но власти США готовы потратить на это до трех триллионов долларов", - рассказал ведущий Fox News Такер Карлсон.

Сумма внушительная. Однако пока похвастать военными успехами украинские власти не могут. Вот и приходиться мечтать о том, что будет на тех территориях, которые Киев хочет вернуть под украинский протекторат.

"Для меня принципиально, чтобы мы освободили, причем максимально жестко и для коллаборантов, и для российских военных Херсонскую область, Запорожскую область. Нам нужна акватория Азовского моря. Однозначно! Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово "русские". Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово "русские" и чтобы уголовные элементы, называющие себя властью, чтобы их не было. Физически не было, потому что они обыкновенные бандиты", - заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

То есть советник главы офиса украинского президента вполне прямо обещает чистки и убийства тех, кого режим Зеленского посчитает коллаборантами. А учитывая, что в эту категорию украинские власти записывают даже тех, кто получает гуманитарную помощь от российских военных, можно предположить масштабы этой карательной операции.

Пока же Киев ограничивается привычными обстрелами собственных граждан. Подрывами мостов. И прочим саботажем, разрушающим инфраструктуру страны. При этом кто и на что будет ее восстанавливать - непонятно. Попытки юридически обосновать передачу Киеву части замороженных золотовалютных резервов России не увенчались успехом. И теперь у Брюсселя созрел новый план - направить на эти цели конфискованные средства российских олигархов.

"Я знаю, что с юридической точки зрения близость к Кремлю или поддержка Кремля еще не являются уголовно значимым фактом. Поэтому наши юристы сейчас усиленно работают над этим. Это не тривиально - найти способы реально использовать замороженные активы олигархов для восстановления Украины. Я думаю, что Россия также должна внести свой вклад", - отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Впрочем, пока это лишь фантазии еврочиновников. Из той же категории, что и отказ от российских энергоносителей. Согласовать эмбарго на поставки нефти из нашей страны они так и не смогли. Про газ уже и не заикаются, продолжая его закупать в прежних объемах. Но по более высоким ценам. Спасибо санкциям и различного рода заявлениям европейских политиков, из-за которых цены на российское голубое топливо взлетели до небес.

Инфляция в Евросоюзе уже бьет рекорды. Растет стоимость топлива. Цифры в счетах за коммуналку. При этом европейцев пытаются убедить, что это не ошибки и глупость их собственных правителей привели к такой ситуации. Это всё Путин. То же самое происходит и в США.

В перспективе из-за безуспешных попыток изолировать Россию мир ждет не только энергетический, но и продовольственный кризис.

"Правда, господа, состоит в том, что вы слишком увлеклись тщетными потугами во что бы то ни стало сломать хребет российской экономике, изолировать нашу страну. Я не говорю сейчас о неизбежных разрушительных последствиях для ваших собственных экономик. Но западные страны, по сути, взяли в заложники весь развивающийся мир, действительно подталкивая его к грани голода. Изменить эту ситуацию, господа, можете только вы", - заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Пока же Запад делает все, чтобы сделать ситуацию только хуже.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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