Минобороны запустило мультимедийный раздел о битве за Днепр

Она сыграла решающую роль в освобождении Украины от фашизма в годы ВОВ

Сражение, которое сыграло решающую роль в освобождении Украины от нацизма в годы Великой Отечественной. На сайте Минобороны России открыли новый исторический мультимедийный раздел о битве за Днепр. Одним из ключевых её этапов стала Запорожская наступательная операция. За четыре дня Красная армия прорвала оборону гитлеровцев. Впервые за всю историю Второй мировой был успешно проведён ночной штурм, с участием огромного количества солдат и техники.

Пожелтевшие от времени учётные карточки воинских захоронений, мемориалы Запорожья, наградные листы тех, кто ради освобождения нашей страны от нацизма пожертвовал жизнью, журналы боевых действий частей и соединений Красной армии, оперативные карты. В этих подшивках - документы из фондов Центрального архива Министерства обороны России, свидетельства истории. Кровавой жестокости фашистов. Героизма и доблести советских воинов.

Битва за Днепр сыграла решающую роль в освобождении Украины от фашизма в годы Великой Отечественной войны. Одним из ключевых ее событий стала уникальная Запорожская наступательная операция, проведенная за 4 дня. Войска Юго-Западного фронта ликвидировали важный фашистский плацдарм на левом берегу Днепра, освободили регион от двухлетней оккупации, спасли от разрушения ДнепроГЭС.

"Несмотря на яростное противодействие немецко-фашистских захватчиков, на их основательно подготовленную оборону, советские войска смогли его одолеть и 14 октября 1943 года, "отразив ряд ожесточенных контратак его пехоты и танков, продвинулись от 5 до 10 км, заняли до 20 населенных пунктов, штурмом овладели крупным железнодорожным узлом и городом Запорожье", - говорится в документах.

Этой важной победе предшествовала важная тактическая работа. Часть документов, опубликованных Минобороны, посвящена войскам Юго-Западного фронта, освобождавших Запорожье. На отчётных картах боевых действий наглядно изображён ход Запорожской наступательной операции. Ее замысел состоял в силе трех армий, которые должны были нанести одновременные удары с северо-востока, востока и юго-востока. Однако командующему на тот момент войсками Юго-Западного фронта Генералу Армии Родиону Малиновскому принадлежит интересное решение по реализации этого плана - попытки наступления предприняты в ночное время.

"Было решено, что наступление на широком фронте будет осуществлено именно ночью. В ночное время. И это было выполнено, что стало неожиданностью для гитлеровцев. Уже в 4 часа ночи части Красной армии были в городе, а в 13:00 город был практически полностью освобождён", - рассказала главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Министерства обороны России Виктория Каяева.

Решающему удару предшествовала артиллерийская подготовка, сирены и массированное наступление. Враг в испуге бежал. Вот что увидели наши бойцы, когда подошли к городу. За период оккупации немцы превратили Запорожье в "огромный концентрационный лагерь, установив в нем режим кровавого террора".

"Перед наступающими частями открылась потрясающая панорама разрушения крупнейшего индустриального центра – города Запорожья. Заводы-гиганты: "Запорожсталь", Алюминиевый комбинат, Магниевый комбинат – и десятки других предприятий были превращены немцами в груду обломков. Город горел, окутанный дымом; озверелый враг, выбрасываемый за город, все уничтожал", - отмечается в документах.

Этот регион представлял особый интерес для Гитлера. За месяц до освобождения Запорожья советскими войсками - в сентябре 1943 года - он приезжал с инспекцией. Ведь новый порядок, построенный в городе за время оккупации, должен был расположить местные трудовые резервы. Была введена в обращение новая валюта, документы, да и главная улица города была переименована в улицу Гитлера. Нацисты собирались прочно там обосноваться.

"Он был действительно заинтересован в тех промышленных предприятиях, которые находились в этом городе. Кроме того, его интересовали марганцевые рудники, которые были необходимы для техники Вермахта", - рассказала Виктория Каяева.

Но этим планам не суждено было сбыться.

Анастасия Мартынова, Владимир Хуртин, Алексей Комаров, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"