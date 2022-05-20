ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Оспа обезьян добралась до Франции

11:52
  • пятница
  • 20 мая 2022

Это опасное вирусное заболевание

Первый случай инфицирования оспой обезьян выявлен во Франции. Пациент изолирован. Тех, кто подозревает, что мог заразиться, медики призывают также не выходить из дома.
Вспышку оспы в Европе связали с биолабораториями на Украине

В этом месяце в Европе выявили необычно много случаев заболевания. Десятки пациентов - в Испании, Португалии, Великобритании. В Мадриде введён режим санитарной тревоги. Вирус, как сообщает пресса, циркулировал там ещё в апреле. В США, Канаде и Австралии также есть инфицированные, сообщает "ТВ Центр".

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание. Встречается, в основном, в Африке и почти никогда не выходит за пределы континента. Вызывает температуру, сыпь, боли в мышцах, озноб и усталость. Обычно протекает легко, но в некоторых случаях может приводить к летальному исходу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Больница во Франции
Больница во Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.