Оспа обезьян добралась до Франции

Это опасное вирусное заболевание

Первый случай инфицирования оспой обезьян выявлен во Франции. Пациент изолирован. Тех, кто подозревает, что мог заразиться, медики призывают также не выходить из дома.

В этом месяце в Европе выявили необычно много случаев заболевания. Десятки пациентов - в Испании, Португалии, Великобритании. В Мадриде введён режим санитарной тревоги. Вирус, как сообщает пресса, циркулировал там ещё в апреле. В США, Канаде и Австралии также есть инфицированные, сообщает "ТВ Центр".

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание. Встречается, в основном, в Африке и почти никогда не выходит за пределы континента. Вызывает температуру, сыпь, боли в мышцах, озноб и усталость. Обычно протекает легко, но в некоторых случаях может приводить к летальному исходу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"