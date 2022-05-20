Мощный ураган обрушился на Германию

Объявлен высший уровень предупреждения населения

Ливни, град размером до пяти сантиметров, наводнения и даже смерчи. Европа - во власти непогоды. Основной удар стихии пришёлся на Германию - грозы и ураганный ветер с порывами до 130 километров в час. Дороги в некоторых населенных пунктах ушли под воду. Шторм накрыл Нидерланды и Бельгию.

В городах шквалистый ветер сносит уличные конструкции и ломает ветки деревьев. Свидетелями смерча стали местные жители немецкого Триера. Из-за аномальных по своей силе ливней некоторые из улиц превратились в реки.

Сильные грозы, проливной дождь, град и порывы ураганного ветра. Для жителей регионов Саар и Рейнланд-Пфальц, что на юго-западе Германии, эти сутки выдались не из лёгких. Установившаяся здесь в последние недели по-летнему жаркая погода в одночасье сменилась бурей.

Как сообщает немецкая метеослужба, кульминация непогоды наступит уже в пятницу. Если осадки продляться ещё несколько часов, их величина может составить до 100 литров на квадратный метр. Между тем грозовой фронт смещается на север и в центральные регионы страны. Там, по данным синоптиков, существенно высока опасность образования торнадо и града размером "величиной с шарики для пинг-понга".

В некоторых землях региональными властями объявлен высший уровень предупреждения населения. Это значит, что угроза существует для жизни людей. Специалисты не исключают также вероятности внезапных паводков и локальных затоплений. А самый высокий уровень опасности прогнозируется вокруг Берлина. Экстремальные грозы с ураганным ветром здесь ожидаются к полудню.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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