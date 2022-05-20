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Жирафа-ветерана посадили на диету в Московском зоопарке

09:55
  • пятница
  • 20 мая 2022

У Самсона проблемы со здоровьем

Посетителей Московского зоопарка очень просят не кормить жирафа Самсона. Старожил зоосада с потеплением стал выходить в уличный вольер и теперь ему грозит опасность нарушения предписанной врачами диеты. В зоопарке напоминают, что Самсону 29 лет – это почти 95 по человеческим меркам – и любая булочка может стать для него последней в жизни.

Жираф Глафира из Московского зоопарка вышла в открытый вольер
Жираф Липа из московского зоопарка обрадовалась теплой погоде

"У Самсона возрастные проблемы с зубами и желудочно-кишечным трактом. Поэтому он на строгой лечебной диете. Все, что ему нужно, он получает от зоологов. Он обеспечен всем необходимым на 100 процентов. Поэтому все, что ему приходит от посетителей - кроме теплых чувств - вредно", - написали сотрудники Московского зоопарка в Telegram-канале.

Жираф-ветеран даже гуляет с оглядкой на температуру воздуха и ветер. Он выходит в открытый вольер, когда на улице не ниже плюс 15 градусов и безветренно.

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