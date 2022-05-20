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Путепровод через пути МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта откроют досрочно

11:56
  • пятница
  • 20 мая 2022

Ход строительства дорожного объекта осмотрел мэр столицы

Строительство нового путепровода через железнодорожные пути МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта на западе столицы завершат раньше срока, уже в нынешнем году. Об этом заявил Сергей Собянин, осматривая ход строительства дорожного объекта.

Вместо старой 40-метровой эстакады в районе улицы Барклая появится 205-метровое сооружение. Преобразится и прилегающая дорожная сеть. Появятся современные полосы разгона и торможения. Пешеходные переходы, сообщает "ТВ Центр".

Проект благоустройства также предусматривает озеленение территории. Будут высажены сотни деревьев и кустарников.

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