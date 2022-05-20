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В Москве обсудили поддержку материнства

14:57
  • пятница
  • 20 мая 2022

В столице прошла конференция

Как поддержать материнство, повысить качество жизни семей с детьми, а также новые подходы в сфере демографии, обсудили в пятницу участники конференции на тему "Здоровая семья - сильная Россия".

Мероприятие состоялось в Общественной палате Москвы. Оно проводится в преддверии форума многодетных семей, который пройдёт в столице 15 и 16 июня. Сегодня комиссия собралась подвести итоги и определить победителей четырёх конкурсов, которые проводились в этом году во всех субъектах страны. Среди них: "Россия - территория здоровья", "Семья и дети - в приоритете", "Ангелы здоровья", а также "Спасибо за то, что мы живы".

"Номинации, которые были - это наши проекты "Ангелы здоровья", "Спасибо за то, что мы живы", "Всё для детей" у нас проект большой был и, конечно, "Здоровая Россия". Сегодня мы получили результаты, и с этими результатами мы пойдём дальше - на большой форум, и после форума подготовим те предложения, которые нужны сегодня российским семьям с детьми", - отметила руководитель Региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.

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