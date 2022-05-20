Владимир Кулистиков отмечает 70-летие

Талантливый журналист работает на ВГТРК

Владимир Кулистиков, ныне занимающий должность советника гендиректора ВГТРК, отмечает 70-летие.

Профессионал с большой буквы, человек невероятно преданный своему делу, при этом обладающий неординарным чувством юмора. Талантливый журналист и продюсер, он внёс существенный вклад в развитие телевидения и не раз удостаивался высоких правительственных наград.

В начале 2000-х Кулистиков возглавил НТВ и за 12 лет вывел канал на лидирующие позиции. Он также долгое время работал на ВГТРК, где в настоящее время занимает руководящую должность.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"