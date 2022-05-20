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Владимир Кулистиков отмечает 70-летие

11:58
  • пятница
  • 20 мая 2022

Талантливый журналист работает на ВГТРК

Владимир Кулистиков, ныне занимающий должность советника гендиректора ВГТРК, отмечает 70-летие.

Профессионал с большой буквы, человек невероятно преданный своему делу, при этом обладающий неординарным чувством юмора. Талантливый журналист и продюсер, он внёс существенный вклад в развитие телевидения и не раз удостаивался высоких правительственных наград.

В начале 2000-х Кулистиков возглавил НТВ и за 12 лет вывел канал на лидирующие позиции. Он также долгое время работал на ВГТРК, где в настоящее время занимает руководящую должность.

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Владимир Кулистиков
Владимир Кулистиков
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