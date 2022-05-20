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Кабмин выделил более 1,5 млрд рублей ряду российских аэропортов

10:22
  • пятница
  • 20 мая 2022

Это компенсация убытков от временного изменения режима работы

Правительство удвоило объем средств, предназначенных аэропортам центральных и южных регионов России для компенсации операционных расходов из-за продления ограничения полетов. Распоряжение о выделении на эти цели более 1,5 млрд рублей в четверг, 19 мая, подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Ограничение полетов в аэропорты юга России вновь продлили

Средства получат воздушные гавани в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

В середине апреля на компенсацию операционных расходов этих аэропортов из резервного фонда правительства было выделено более 1,5 млрд рублей. Новый транш также поступит из резервного фонда.

Общая поддержка в размере более 3 млрд рублей позволит сохранить инфраструктуру аэропортов и квалифицированный персонал, сообщается на официальном сайте федерального правительства.

Временные ограничения на полеты авиакомпаний в города юга и центральной части России будут действовать минимум до 25 мая. Такой режим ввели и несколько раз продлили после начала российской спецоперации по защите республик Донбасса.

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