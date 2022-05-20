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Россиян предупредили о новых особенностях COVID-19

10:41
  • пятница
  • 20 мая 2022

Не исключена необходимость в ужесточении противоэпидемических мер

Коронавирусная инфекция все больше напоминает острые респираторные заболевания. Такое мнение в пятницу, 20 мая, высказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
В России за сутки госпитализированы 2117 человек с коронавирусом

Эксперт напомнил, что ОРЗ болеет много людей и легко, в основном все поправляются. С COVID-19 сейчас примерно та же история. В основном регистрируется "омикрон", за пять дней обычно человек выздоравливает.

Одним из основных возбудителей ОРЗ является аденовирус, на него можно сдавать тест, против него даже есть вполне эффективная прививка, рассказал медик.

Однако если инфекция распространяется среди большого количества людей, но не приводит к тяжелому заболеванию, в массовом тестировании нет смысла, полагает Хухрев. С учетом этого он считает, что результаты ПЦР-теста на коронавирус уже нет необходимости требовать повсеместно.

В интервью радио Sputnik Хухрев не исключил, что может возникнуть необходимость в ужесточении противоэпидемических мер и возвращении к массовому ПЦР-тестированию на коронавирус. Это произойдет, если существенно возрастет количество госпитализируемых и летальных исходов от COVID-19, считает специалист.

Ранее в Минздраве заявили, что россиянам надо быть готовым к новым подъемам заболеваемости коронавирусом. По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням ведомства Владимира Чуланова, несмотря на нынешний спад активности COVID-19, циркуляция вируса продолжается.

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