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ФСБ задержала еще двух боевиков банды Басаева

10:34
  • пятница
  • 20 мая 2022

Они участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании еще двух членов банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба по делу о нападении на населённые пункты Дагестана в 1999 году.
В ходе КТО в Дагестане уничтожено двое боевиков

Операции прошли в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае. Задержанных зовут Тоймасхан Аджиньязов и Кайтарби Насыров. Сейчас с ними проводятся следственные действия.

В ФСБ отметили, что Аджиньязов и Насыров добровольно вступили в банды Басаева и Хаттаба, активно принимали участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Им инкриминируется вооруженный мятеж, бандитизм и посягательство на жизнь военнослужащих.

Мероприятия по розыску всех участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются, добавили в ЦОС ФСБ. В феврале  2022 года был задержан еще один участник банды Басаева и Хаттаба.

С 7 по 24 августа 1999 года в Дагестане вооруженные боевики приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности России. Тогда погибли более 280 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, еще 800 получили ранения.

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