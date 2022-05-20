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Кабмин выделил еще 50 миллиардов рублей на льготную ипотеку

10:32
  • пятница
  • 20 мая 2022

Часть суммы пойдет на субсидирование семейной ипотеки

Почти 50 миллиардов рублей дополнительно направил кабмин на субсидирование льготных ипотечных программ. Средства, выделенные из резервного фонда правительства, помогут улучшить жилищные условия не менее чем 82 тысячам человек.

В России увеличат лимиты кредитов по льготной и семейной ипотеке
В программы "Льготная ипотека" и "Семейная ипотека" внесли изменения

"Из выделенной суммы 33,4 миллиарда рублей будет направлено на субсидирование программы "Льготная ипотека". Необходимость дополнительного финансирования связана с продлением действия этой программы до конца 2022 года", - сообщает пресс-служба правительства.

Еще 16,2 миллиарда рублей пойдут на субсидирование программы "Семейная ипотека". Отмечается, что дополнительное финансирование стало необходимым из-за повышения ключевой ставки Банка России.

Кабмин напоминает, что получить ипотеку по льготной ставке до 9% годовых можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. В рамках программы "Семейная ипотека" кредиты выдаются по льготной ставке до 6% годовых.

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