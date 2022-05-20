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Финляндия испугалась "гибридного влияния" на границе с Россией

11:00
  • пятница
  • 20 мая 2022

Об угрозе заявили в финском МВД

Власти Финляндии инициируют корректировку законодательства против "гибридных угроз" национальной безопасности на границе с Россией. Об этом рассказали в финском министерстве внутренних дел.
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В докладе правительства об изменении среды безопасности говорится, что "по мере изменения среды безопасности Финляндия готовится к тому, что как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе она будет подвержена исключительным, широкомасштабным и сложным гибридным средствам воздействия", отметили в ведомстве.

С учетом этого в финском законодательстве появятся нормы, позволяющие закрывать определенные участки границы, ограничивать количество пунктов запросов об убежище и строить ограждения в приграничной зоне.

Закон о пограничной охране также будет включать в себя дополнительные положения о строительстве барьеров в пограничной зоне.

Предполагается, что эти изменения будут рассмотрены парламентом до начала летних каникул, сообщается на официальном сайте МВД Финляндии.

Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко выразила сожаление в связи с намерением Финляндии вступить в НАТО, напомнив о десятилетиях взаимовыгодного российско-финского сотрудничества. Политик заверила, что Российская Федерация сумеет обеспечить свою безопасность, несмотря на появление НАТО на территории Финляндии, а также Швеции.

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