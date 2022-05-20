МИД России предупредил о последствиях паузы в работе Арктического совета

Это чревато наращиванием "рисков мягкой безопасности", считают в ведомстве

Пауза в работе Арктического совета приведет к возрастанию "риском мягкой безопасности" в этом регионе. Об этом в пятницу, 20 мая, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

Как отметил посол по особым поручениям МИД, глава комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов, с марта деятельность Арктического совета, включая проектную, фактически остановилась. Это решение чревато негативными последствиями, в том числе и для благополучия населения Арктики, включая коренные народы.

Дипломат выразил убежденность в том, что скорейшее возобновление полноформатной работы Арктического совета отвечает интересам не только арктических государств , но и всего мирового сообщества.

Россия готова к возобновлению диалога в высоких широтах, цитирует Корчунова РИА Новости.

В апреле глава комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов рассказал, что Россия предупредила страны НАТО о рисках непреднамеренных столкновений в Арктике. Одновременно с этим Москва выразила обеспокоенность возросшей активностью альянса в регионе.

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