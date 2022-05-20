Мужчина с ножом ранил четверых прохожих в Норвегии

Состояние одного из пострадавших критическое

Четыре человека госпитализированы в результате нападения вооруженного ножом мужчины в Норвегии. Инцидент произошел в провинции Бускеруд на востоке страны.

"Четыре человека получили ножевые ранения в Нумедале (провинция Бускеруд), один из них находится в критическом состоянии", - сообщила телекомпания NRK со ссылкой на местную полицию.

Наряды полиции работают на месте преступления. Правоохранители оценивают ситуацию как угрожающую жизни. На месте происшествия две машины скорой помощи и три вертолета скорой помощи. По последним данным, нападавший задержан.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"