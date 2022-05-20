ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мужчина с ножом ранил четверых прохожих в Норвегии

11:04
  • пятница
  • 20 мая 2022

Состояние одного из пострадавших критическое

Четыре человека госпитализированы в результате нападения вооруженного ножом мужчины в Норвегии. Инцидент произошел в провинции Бускеруд на востоке страны.

В Британии мужчина с ножом ранил 11 прохожих
Вооруженный ножом мужчина ранил 11 человек в США

"Четыре человека получили ножевые ранения в Нумедале (провинция Бускеруд), один из них находится в критическом состоянии", - сообщила телекомпания NRK со ссылкой на местную полицию.

Наряды полиции работают на месте преступления. Правоохранители оценивают ситуацию как угрожающую жизни. На месте происшествия две машины скорой помощи и три вертолета скорой помощи. По последним данным, нападавший задержан.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая в Норвегии
Скорая в Норвегии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.