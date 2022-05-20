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Сибирячка зарезала мужа сразу после свадьбы

11:23
  • пятница
  • 20 мая 2022

Женщина хотела свалить вину на друга, но не вышло

Жительница Красноярского края убила мужа во время застолья по случаю их бракосочетания.

Инцидент произошел в городе Зеленогорске. По версии следствия, накануне трагедии 43-летняя женщина и 44-летний мужчина зарегистрировали брак, а затем отправились отмечать в компании с другом. На следующий день в ходе застолья супруги сильно поругались. Женщина схватила кухонный нож и нанесла мужу удар в спину.

От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. Новобрачная позвонила в полицию и сообщила, что супруга ранил их приятель. Однако сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что преступление совершила именно женщина. После она написала явку с повинной.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", сообщили в СК. В ближайшее время задержанной предъявят обвинение и заключат под стражу.

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