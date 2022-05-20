В России с коронавирусом госпитализирован 2081 человек за сутки

Выявлено 5089 новых случаев

За сутки в России госпитализирован 2081 больной коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 5089 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 368 человек, из них госпитализирован только 137.

Выздоровели за сутки 6173 человека. Скончались 96 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 18283706 человек. Умерли 378168 зараженных. Вылечился 17676801 заболевший.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"