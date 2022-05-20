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В Думе предложили отменить возрастной лимит для первого военного контракта

11:40
  • пятница
  • 20 мая 2022

Заключать первый контракт о прохождении военной службы сейчас можно лишь до 40 лет

На рассмотрение Государственной думы в пятницу, 20 мая, внесен законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы.

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В действующем законодательстве говорится, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы — в возрасте от 18 до 30 лет.

Однако авторы законодательной инициативы отметили, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты, а таковыми они, как правило, становятся к 40-45 годам.

Чтобы способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей в ряды Вооруженных сил, предлагается снять возрастной лимит для заключения первого военного контракта, сообщает "Интерфакс".

В декабре 2021 года в в Минобороны России рассказали, что укомплектованность офицерскими кадрами ВС России доведена до 96%, а военнослужащими по контракту других составов — до 99,4%. Их численность более чем в два раза превышает количество призывников.

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