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Регионы получат почти 150 млрд рублей на строительство школ

11:59
  • пятница
  • 20 мая 2022

Об этом рассказали в кабмине

Федеральное правительство направит субъектам Российской Федерации свыше 149 млрд рублей в рамках реализации проектов по строительству новых школ в регионах. Распоряжение о распределении этих средств подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Субсидии получат 64 региона, в которых будет построено 167 современных школ и появится более 159,5 тысячи дополнительных учебных мест.

Помимо федеральных денег средства на строительство школ направят и сами регионы. Кроме того, к работе планируется привлекать инвесторов.

Всего в 2022–2024 годах на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 312,8 млрд рублей в рамках государственной программы "Развитие образования", сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее столичные власти рассказали, что с начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 16 объектов образования на 4,6 тысячи мест. В числе сданных объектов — 13 детских садов на 2 415 мест, две школы на 1 650 мест и учебный корпус на 250 мест с дошкольным отделением на 300 мест.

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