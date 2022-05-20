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Синоптики успокоили туристов после видео снегопада в Сочи

11:44
  • пятница
  • 20 мая 2022

Это обычное явление для конца весны

Похолодание, снег и метель в высокогорье в Сочи – нормальное явление в конце весны, заявили синоптики. Специалисты прокомментировали появившееся в соцсетях видео со снежной "зимой" в сочинских горах.

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"Снег с ветром в высокогорье Сочи весной - нормальное явление. В мае вторгается холодный воздух, там бывает в это время около нуля градусов и ниже", - заявили в Гидрометцентре Сочи. По прогнозам метеорологов, холодная погода на территории большого Сочи продержится еще на следующей неделе, а затем наступит потепление.

Власти курорта ранее предупреждали об ухудшении погодных условий и надвигающихся дождях. 20 мая в сочинском высокогорье установилась минусовая температура, началась метель, образовались снежные сугробы, передает РИА Новости.

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