РКН потребовал от "Википедии" удалить фейки о спецоперации

Речь идет о двух материалах

Роскомнадзор потребовал от англоязычной "Википедии" удалить ряд материалов о спецоперации на Украине.

Как сообщили РИА Новости в ведомстве, речь идет о двух статьях, которые содержат неверную информацию о целях и форме военной спецоперации России на Украине, а также о якобы атаках на гражданское население.

За неудаление фейков "Википедии" грозит штраф до четырех миллионов рублей.

"Роскомнадзор потребовал от администрации ресурса удалить указанные материалы в установленный законом срок", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Роскомнадзор напомнил, что с 18 мая Wikimedia Foundation, Inc. (управляет инфраструктурой, на которой работает "Википедия" - прим. ред.) внесена в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете в России. Это значит, что в случае неисполнения закона "о приземлении" "Википедии" будет грозить целый ряд ограничений.

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