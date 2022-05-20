Zara может вернуться в Россию под созвучным брендом

Ассортимент останется тот же

Магазины Zara могут возобновить работу в России под новым брендом.

Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на собственные источники. Компания рассматривает возможность возобновления торговли на российском рынке с помощью партнера или путем оформления бизнеса на другое юридическое лицо.

Если сделка состоится, то Zara вернется в Россию под созвучным названием, на ассортимент это никак не повлияет, уверен собеседник газеты.

На данный момент представители Zara официально не уведомляли о скором открытии магазинов.

Ранее стало известно, что в России возобновят работу магазины брендов Reserved и House, принадлежащих польской LPP. Первые магазины откроются уже 21-22 мая.

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