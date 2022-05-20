Доверие Владимиру Путину выразили почти 81% россиян

ВЦИОМ опубликовал еженедельные данные

На прямой вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 80,7% респондентов. Таковы результаты опроса с 10 по 15 мая 2022 года, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

За неделю уровень доверия главе государства вырос на 0,8 процентного пункта. О доверии премьер-министру Михаилу Мишустину заявили 61,2% опрошенных (-0,9 п.п. за неделю).

Показатель одобрения деятельности президента за тот же период времени составил 77,7% (+0,5 п.п. за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и федерального правительства составили 50,1% (-1,9 п.п. за неделю) и 52,2% (+1,1 п.п. за неделю) соответственно, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что социологи констатируют беспрецедентный рост поддержки президента России, правительства и специальной военной операции по защите республик Донбасса. По словам представителя Кремля, эта поддержка чувствуется и ее уровень растет.

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