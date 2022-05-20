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Брюссель отправил Украине еще 600 млн евро

12:41
  • пятница
  • 20 мая 2022

Об очередном пакете помощи рассказали в Еврокомиссии

Власти Евросоюза направили Украине новый транш макрофинансовой помощи. Об этом в пятницу, 20 мая, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Белый дом пообещал быстро выделить Украине около 40 млрд долларов

Политик уточнила в своих социальных сетях, что украинским властям была переведена сумма в 600 миллионов евро, сообщает ТАСС.

Власти Франции ранее объявили, что Париж будет помогать Украине "столько, сколько потребуется". Франция уже предоставила Киеву гуманитарную помощь на сумму 100 миллионов евро, включая 615 тонн медицинского оборудования, 50 машин скорой помощи.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление страны потребуется не менее 600 миллиардов долларов.

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