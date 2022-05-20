ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России создан штаб по восстановлению Донбасса

12:23
  • пятница
  • 20 мая 2022

Он займется восстановлением инфраструктуры, пострадавшей во время военных действий

Штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины и Донбасса создан в России. Об этом заявил журналистам вице- премьер правительства Марат Хуснуллин.

Гумпомощь в Донбассе оказывают 75 тысяч волонтеров
Беженцам из Украины и Донбасса помогают найти работу в России

"Мы создали специальный штаб, куда вошли все заинтересованные органы", - сообщил Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что штаб будет координировать работу по восстановлению инфраструктуры, которая пострадала в результате военных действий, передает ТАСС.

Ранее Хуснуллин посетил Донбасс и несколько украинских регионов, находящихся под контролем России - в частности, Луганск, Мариуполь, Херсон и Мелитополь. Вице-премьер подчеркнул, что правительство России плотно займется восстановлением и развитием экономики этих территорий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Мариуполь
Мариуполь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.