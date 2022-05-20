В России создан штаб по восстановлению Донбасса

Он займется восстановлением инфраструктуры, пострадавшей во время военных действий

Штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины и Донбасса создан в России. Об этом заявил журналистам вице- премьер правительства Марат Хуснуллин.

"Мы создали специальный штаб, куда вошли все заинтересованные органы", - сообщил Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что штаб будет координировать работу по восстановлению инфраструктуры, которая пострадала в результате военных действий, передает ТАСС.

Ранее Хуснуллин посетил Донбасс и несколько украинских регионов, находящихся под контролем России - в частности, Луганск, Мариуполь, Херсон и Мелитополь. Вице-премьер подчеркнул, что правительство России плотно займется восстановлением и развитием экономики этих территорий.

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