Россияне поддержали участников спецоперации своим творчеством

Авторов самых лучших работ наградили

Авторов лучших работ, посвящённых спецоперации по защите Донбасса, в пятницу в Москве наградили сотрудники молодёжного движения Общероссийского народного фронта.

Интернет-проект "Zа нами правда" объединил десятки организаций, блогеров и других медийных деятелей со всей страны. По итогам конкурса определили 10 финалистов. Они создали почти 14 тысяч изображений и видеороликов в поддержку спецоперации.

В своих работах участники разоблачали западные фейки, выступали в защиту русскоязычного населения России и Украины, рассказывали о 8-летнем геноциде жителей Донбасса. Победителям конкурса вручили памятные подарки с символами Z.

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