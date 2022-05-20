"Последние звонки" прозвенели в школах Москвы

В этом году линейки можно проводить без ограничений

В Москве прозвенели "последние звонки". Традиционные линейки обычно проводят 25 мая. Но в этом году многие школы решили устроить их раньше, причём, после двухлетнего перерыва из-за пандемии в очном режиме.

Волнение, радость, грусть. Пережить столько эмоций - за один день! Ещё и погода точно готовилась специально к празднику - солнечная и почти безоблачная. Таким прощание со школой и запомнят сегодняшние выпускники, сообщает "ТВ Центр".

В этом году после пандемии линейки наконец можно проводить без ограничений и не скупиться на общение с одноклассниками и учителями. Были поздравления, слова благодарности и напутствия. А ещё уверенность: наши ученики - лучшие, и всё у них получится!

А в довершение праздника по традиции во дворах многих школ выпускники высаживали молодые деревья, которые через несколько лет вырастут в роскошные сады.

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