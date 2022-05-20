Собянин проверил строительство путепровода на улице Барклая

Новая трасса разгрузит прилегающие улицы

Путепровод на улице Барклая, который проходит через железнодорожные пути МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта, достроят уже в этом году - раньше запланированного срока. Новая трасса соединит сразу несколько районов и значительно разгрузит прилегающие улицы. Ход строительства в пятницу проинспектировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый путепровод на улице Барклая возводится в непростых условиях - прямо над железной дорогой и в ускоренном темпе. Это один из элементов большой стройки. Под ним пройдет северный дублёр Кутузовского проспекта.

Новый путепровод позволит пропускать транспорт, который движется со стороны Кутузовского проспекта в район Фили и в сторону метро "Багратионовская". Но есть у этого участка и еще одна важная функция: он даст возможность построить новую трассу, которая свяжет Деловой центр с МКАДом в районе Одинцово.

Старый путепровод, который был значительно меньше, просто не давал такой возможности, говорят строители.

"Он только перекрывал железную дорогу, а дальше была улица, грубо говоря. Вот этого пролета не было. Второго. Он был длиной всего 70 метров, а у этого длина порядка 300 метров", - пояснил генеральный директор компании - подрядчика Алексей Афонский.

Теперь новый путепровод больше почти в 4 раза. Он обеспечит комфортное и безопасное движение автотранспорта над будущим Северным дублёром Кутузовского проспекта, который призван разгрузить одну из самых загруженных магистралей столицы.

Новая вылетная магистраль улучшит транспортное обслуживание – от МКАДа до Делового центра можно будет доехать за 7 минут. И в целом в западном секторе Москвы и прилегающих районах Московской области, где проживают больше двух миллионов человек, дорожное движение станет свободнее.

Шестиполосная трасса пройдёт от делового центра "Москва-Сити" и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей и далее выйдет на северный обход города Одинцово в Московской области.

На новом путепроводе на улице Барклая тоже можно будет разогнаться: здесь обустроят по 2 автополосы в каждом направлении, а для пешеходов - широкие тротуары в обоих направлениях. Пока им приходится преодолевать этот участок по техническому мосту.

Кроме того, планируется организовать связку между улицей Василисы Кожиной и Промышленным проездом, которой никогда здесь не было. По улице Барклая будут построены 2 подземных перехода. Реконструируют и прилегающие улицы. Важность этой стройки отметил и мэр Москвы, сегодня он оценил ход строительства.

"Параллельно со строительством Северного дублера реконструируется и улично - дорожная сеть, которая к нему примыкает. В частности, строится путепровод по улице Барклая, пересечение Северного дублера и МЦД - 1. Путепровод соединяет два района: Дорогомиловский и Филевский парк, Большую Филевскую соответственно и Кутузовский проспект. Объект важный, нужный для горожан, мы предполагали построить его в следующем году, но вот строители набрали неплохой темп", - рассказал Собянин.

Объект готов более чем наполовину. Строители приступили к монтажу основных конструкций. Они планируют сдать путепровод досрочно - уже в конце этого года.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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