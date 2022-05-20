В 70 МФЦ Москвы можно получить индивидуальную диету на неделю

Для этого созданы специальные диагностические комплексы

В 70 центрах госуслуг москвичи теперь могут подобрать для себя индивидуальную диету на неделю. Подходящий рацион посетителю, причем совершенно бесплатно, предложат специальные диагностические комплексы.

Сначала они проверят первичные показатели - давление, уровень глюкозы и кислорода в крови. Потом система задаст вопросы об аллергии, операциях и заболеваниях. И уже на основе всех данных сформируются персональные рекомендации по сбалансированному питанию, сообщает "ТВ Центр".

"Рацион рассчитывается на семь дней с учетом белков и углеводов, которые необходимы для организма. Новый сервис учитывает аллергические реакции, специфические заболевания, чтобы исключить нанесение вреда здоровью. Мы надеемся на то что данный сервис очень понравится жителям, и он поможет придерживаться здорового образа жизни", - рассказала администратор-помощник по "Искреннему сервису" центра госуслуг района Тверской Екатерина Гончарова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"