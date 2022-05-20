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Сильный пожар произошел около озера в Косино-Ухтомском районе

15:05
  • пятница
  • 20 мая 2022

Обошлось без пострадавших

Сильный пожар тушили в пятницу в районе Косино-Ухтомский. Чёрный густой дым заметили жители всех близлежащих районов.

Его было так много, что очевидцы даже не сразу смогли определить место возгорания. Оказалось, что рядом со Святым озером полыхает бывшая гаражная площадка. Территория, огороженная забором, уже давно заброшена и полна мусора. Из-за ветра пламя быстро перекинулось на старый одноэтажный бокс.

Когда оперативные службы прибыли на место, огнём было охвачено 200 квадратных метров. Пожар быстро потушили. Никто не пострадал.

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